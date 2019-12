Mais um ano que se foi e outro que inicia. Não tenho do que reclamar de 2019 porque consegui realizar meus projetos no jornalismo social, com minhas promoções prestigiadíssimas pela sociedade que nos aplaude, que atende nossos convites. Assim foi na nossa Carneirada e Caranguejada do BL. Acreditamos em dias melhores e, com certeza, nossos projetos em 2020 serão mais vitoriosos, porque viver já é uma benção. Obrigado aos parceiros e parceiras de nossos eventos e espero neste ano que inicia contar com o apoio de cada um de vocês, amigos e amigas, e que as energias positivas nos protejam. Feliz 2020, beijos no coração de vocês.



Bom dia para estas queridas colunáveis, eleitas por este colunista como elegantes, participativas do ano.





Vereador de Teresina Ítalo Barros com o ex-BBB e atleta Fernando Fernandes no litoral Piauiense





Jovem de família tradicional de Teresina, Lucas Gayoso com este colunista. Lucas é um dos jovens de futuro da verde cap,

pois é trabalhador, respeitador e dinâmico.





OAB

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, fez uma denúncia à Prefeitura da cidade de Luís Correia, por conta do lixo espalhado pelas barracas das praias. De acordo com o Presidente da Comissão, José Augusto, é inadmissível considerar normal poluir as praias da forma como está acontecendo afetando, inclusive, os direitos do consumidor que são desrespeitados por tamanha sujeira nas praias causando danos a higiene dos locais.

O advogado Odonias Leal Filho, curtindo ano novo em Fortaleza





Casal Gilson e Zuita comemoraram o aniversário de 10 anos do neto Marquinhos





Van Fernandes, um show de moedas da família Valor Factoring. Viva o crédito. Sucesso!







Retorno

A festa noite das personalidades, destaque jovem do ano, e príncipes e princesas vai voltar acontecer em 2020 sob a responsabilidade desde colunista. Aguardem!!

Europa

O dentista Eduardo Pinheiro estar na Europa, visitou Cathedral of St. Michael and St. Gudula.

Festejos de Alto Longá

Festa do Vaqueiro em Alto Longá, realizada pelo amigo Belauto Bigode, foi um sucesso. O evento teve mais de 3 mil participantes, onde foi servido churrasco, almoço e muitas bebidas.





Este BL com o vereador de São João da Serra, Raimundo Coimbra, Belauto Bigode e o prefeito de São João da Serra, Ananias André.