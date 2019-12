Restaurantes

Estão reclamando muito sobre exploração em alguns restaurantes de nossa capital durante o período de festas. Ah tá, será que é desconto especial?





Casamento do amigo Helio Melo com Iara, nas fotos com seus familiares

Shock do Blue

Grandes nomes merecem grandes homenagens. Por isso, Zé Roraima convidou Gonzaga Lu, Sérgio Matos e Teófilo Lima para um show especial em homenagem ao grande artista Fábio Nóbrega. O Shock do Blue irá trazer composições marcantes do Fábio e tudo que fazia parte do universo desse grande artista. A apresentação será nesta sexta-feira às 21h.

Feriado de Natal

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, as lojas do Centro e bairros funcionarão em horário especial, até às 18h. As atividades do comércio retornam normalmente no dia 26 de dezembro.

Confraternização na quarta em restaurante da zona leste







Professor Wilson, Socorro Barreto e Paulinho no jantar de confraternização da Escola do Legislativo







Agradecimento

Ontem foi realizada a última sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado, e o deputado Franzé Silva aproveitou a oportunidade para agradecer e reforçar o seu empenho no trabalho e defesa da população do Piauí para 2020. “A eleição de 2018 nos deu a oportunidade de chegar a esta Casa com um mandato e nós estamos trabalhando para ajudar o nosso Estado a continuar organizado e ter melhorias de vida para o povo do Piauí”.

Festejos

Nossa Senhora dos humildes padroeira de Alto Longá, continua visitando as residências dos filhos daquela terra em Teresina.

Recebe

O senador Ciro Nogueira recebe hoje amigos e membros do partido progressista para confraternização.

Péssimo

O atendimento da vivo no posto do shopping The, que pena o shopping não tem nada a ver com péssimo atendimento realizado pelo próprio gerente da operadora.

Mirna Sales Loyola com sua mãe Marilene Loyola comemorando o doutorado de Mirna em Bioletroquimica pela Universidade Federal do Piauí





O Som da Imagem

Já pensou ouvir os clássicos do cinema ao som da Orquestra Sinfônica de Teresina? Dentro das comemorações de Natal, o Teresina Shopping proporciona esse presente inesquecível aos teresinenses com o espetáculo ‘O Som da Imagem’. Nos dias 21 e 22 de dezembro, o maestro Aurélio Melo e a Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) irão tocar nos Cinemas Teresina a trilha sonora de filmes clássicos. A projeção dos filmes será acompanhada ao vivo pela OST.

Através da música erudita com conotação natalina, o tenor Aislan Leal, na noite desta terça-feira (17) no Lar de Maria, levou muita emoção e solidariedade para os pacientes oncológicos, seus acompanhantes e as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) que assistiram ao concerto musical, Recital Natal Solidário. A apresentação rememorou consagrados nomes internacionais da música clássica e erudita, como Schubert, Leonard Cohen, Giacomo Puccini e outros.