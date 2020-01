Engraçado

Alguns servidores do INSS não cumprem com suas obrigações e agora vem com papo de entrar na justiça por motivo de provável participação de militares se tornarem servidores temporários da entidade.





André Lobo em breve com novidades na ODia TV, canal 23.1





Carnaval



Fora de época e metida a dondoca, fuxiqueira até a tampa, muitas estrelas só de pose.





Esteve



O amigo Ricardo Brandão ontem esteve em Caxias, foi a negócios.

Formatura

A jovem Camila Rêgo Aragão está em contagem regressiva para as solenidades de formatura em Engenharia Civil. No dia 25 de janeiro, Camila Rêgo receberá familiares e amigos para comemorar a data em espaço da zona leste.

Linda, Ana Paula Lacerda hoje em salada vip. Chique toda





Amigo, prefeito de Palmeirais, Reginaldo Junior e sua linda família







Homenagem

A querida Anamelka, delegada de polícia civil, vai ser homenageada dia 30 de Abril na tradicional noite dos Destaques jovens e empresários jovens.

Unimed

O serviço de urgência em oftalmologia do Sistema Unimed Teresina, atualmente sediado no Hospital Unimed Primavera (HUP), será transferido para a Unidade Ilhotas a partir do dia 22, próxima quarta-feira.Com a mudança para uma área mais central da cidade, os beneficiários do plano de saúde devem ficar atentos para os serviços que deixam o Hospital Unimed Primavera. “A Unidade Ilhotas da Unimed Teresina tem uma estrutura que constitui hoje um pronto atendimento infantil 24h e um centro de especialidades médicas e de diagnóstico, ou seja, consultas agendadas de várias áreas da Medicina e exames, tanto para adultos como para crianças”, diz a gerente executiva da unidade, Edna Silva.

Teresina Mais Verde

Mais sustentabilidade e qualidade de vida. As doações de mudas são feitas de segunda à sexta, das 7h30 às 11h30, em dois viveiros: um na avenida Raul Lopes, próximo à Ponte da Primavera, zona leste, e outro no Parque Ambiental, no bairro Mocambinho, zona norte. #teresinamaisverde #mudas

Carnaval

Fora de época e metida a dondoca, fuxiqueira até a tampa, muitas estrelas só de pose.

Tame Fernanda, um show de audiência.Vá fundo, querida







Meu amigo e colunável, médico Amigão, um ser humano de qualidade classe A





Data

Tem data marcada para o dia 30 de abril a nossa tradicional festa dos destaques jovens. O evento terá como local um hotel da verd cap.

O dia

A querida Tame Fernanda está arrasando na O Dia TV com seu programa Linha de Fogo. Vai ao ar todos os dias, das 7h às 8h da manhã.

Portugal

Vários Brasileiros estão Portugal morando mesmo. Do Piaui foram até os despachados pela sociedade local.

A programação especial ‘Tempo de férias Teresina Shopping’ começou com tudo. A primeira noite de atrações trouxe o show nacional do Baby Shark. Centenas de crianças e adultos lotaram a Praça de Eventos para cantar, dançar e se divertir com a família do tubarão mais amado do mundo. A programação ainda segue com show ‘O Mundo Mágico das Bonecas LOL’, mágico Zaron, show da Turma do Teleleco e Espetáculo Infantil "Chapeuzinho Vermelho. As apresentações são grátis e acontecem na Praça de Eventos II.