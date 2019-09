A querida deputada Flora Isabel esteve nos Estados Unidos

O amigo advogado Odonias Leal da Luz vai a nossa caranguejada com sua família

Gente



A querida conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Lilian Martins, está com seu convite em mãos da nossa tradicional caranguejada. A também maravilhosa empresária Zelita Melo vai a nossa promoção.

Outro nome

O simpático vereador de Teresina, Samuel Silveira, que também é secretário da Semcaspi vai a nossa caranguejada.



Paulo Rabello de Castro, que preside o BNDS, com sua esposa Lu Maluf, Claúdia e Célia Junquera e Marcelo Fortes

Debutante

Isabel de Castela Quintela Magalhães e Ivan Magalhães, o seu esposo, cuidando atentamente da festa dos 15 anos da filha Isadora, que acontecerá em janeiro de 2020.

Missa

Hoje será celebrada missa em prol da ex-chefe do Cerimonial da CMT, Eleuza Chaves, às 19h. na igreja Laura Vicunã.



Teresa Alencar Rebelo, avó de Theresa, com o novo casal Guilherme e Theresa e sua avó materna Sônia Carvalho

Instituição



Gente, que contas e débitos deixados por uma diretoria anterior de uma famosa instituição no Piauí?! Segundo a atual diretoria, faz com que os credores fiquem sem receber seus débitos. Engraçado é o presidente dessa entidade que vive para cima e para baixo atrás de congressos e bonitas mulheres de fretyes.



Mirócles Veras e Christianne Alencar

Casamento

Mais um casamento que abalará a sociedade piauiense, o dos noivos Maria Cristina e Felipe Gomes. A convite dos pais da noiva, em tudo no Piauí, Freitas Neto e a ex-miss Carlota Carvalho, pontificarei.

Votação suada

Quando o assunto é empréstimo de dinheiro para o governo Wellington Dias, deputados estaduais não demonstram cansaço nem preocupação com o tempo para votação de mensagens na Assembleia Legislativa do Piauí. Ontem, a sessão que votou as mensagens do Executivo Estadual terminou somente à tarde.



Empresário Mazerine Cruz e Márcia Alencar Rebelo

Disputa



Parece ser bastante vantajoso ser conselheiro tutelar. Isso pelo fato do número de candidatos ao cargo pedindo votos nas ruas da verde cap. A exemplo de São Pedro do Piauí onde a Câmara de Vereadores vai promover um debate, a de Teresina deveria fazer o mesmo para que a população passe a conhecer melhor os candidatos. A eleiçao será na primeira semana de outubro.







Este colunista foi clicado em São Paulo com a chic Carol Célico, ex-esposa do jogador Kaká, no hotel Tangará



O gentíssima empresário Francisco Filho nos encontramos em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, ele está de novo projeto chic e gente do bem