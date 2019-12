Boca

A festa daquela metida a dondoca promete ter muitos fuxicos, de acordo com os fofoqueiros de plantão, que diga o colunista cenoura. A promoter está feliz, tudo na base da enrolada de sempre.

Este BL com os amigos Leal, Galba Coelho e o Ângelo em vip estúdio de TV





Empresário Alex Anastácio com sua família em Orlando, nos Estados Unidos





Publicitário Cândido Gomes Neto com Liu Pinheiro em recente acontecimento publicitário





Aniversário Péricles Mendel

A comemoração acontecerá no dia 12 de dezembro, no Kubrick Experience. A noite terá decoração de Ronaldo Veras com peças e mobiliário da Lems, iluminação e estruturas da Ilumina Eventos, além de buffet assinado por Juliana Leal e flores da Floricultura Li. Os doces de Carol Leopoldino e o bar de brigadeiro do Ateliê de Doces Larissa Silveira, além dos drinks do Super Drinks, de Tiago Peixoto e Marcélia Cartaxo, também farão parte da grande noite. Top Gun, Ítalo Sax, DJ Bruno Ribeiro e Vitor Amaral estão entre os destaques musicais da noite, que terá registros fotográficos de Tibério Hélio.

A Assembleia Legislativa do Piauí homenageou em sessão solene os 60 anos do Iate Clube de Teresina. A homenagem foi um requerimento do deputado estadual Marden Menezes, que frisou a importância do clube que presta um grande serviço para a sociedade teresinense nas áreas de lazer, esportes e atividades culturais.





Carlos José Moreira e Vereadora Iris Moreira no primeiro circuito da granja Moreira, em Valença





Nesta quinta-feira, dia 05, os Cinemas Teresina realizam a 25ª Sessão Debate. Será do filme ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’, a partir das 19h30. A exibição terá a presença do diretor Pedro Gui, da atriz Jane di Castro e do produtor Alexandre Haddad. O documentário traz um olhar carinhoso e sensível, da vida de uma das maiores artistas do Brasil. ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’ é uma trama que retrata os principais momentos vividos pela transformista e aborda não só as conquistas, mas as dificuldades enfrentadas por ela durante a sua trajetória.





De volta

A querida amiga Vânia Guerra Pereira da Silva retorna hoje da Alemanha.

Casamento

Deus e a lei vão unir no próximo sábado, em Teresina, José Rodrigues Filho e Joselma Oliveira, diretora da organização hospitalar da Sesapi.

O Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid) do Ministério Público do Piauí, recebeu, nessa segunda-feira (2), menção honrosa pelo trabalho desenvolvido com o projeto “Papo Na Obra: construindo a paz no lar”, durante a 8ª edição do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos. A promotora de justiça e coordenadora do Nupevid, Amparo Paz, recebeu a homenagem das mãos dos filhos da juíza Patrícia Acioli; Mike Acioli Chagas e Maria Eduarda Acioli Chagas, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, junto com diversas personalidades do país.