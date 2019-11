Mulheres nas eleições

A deputada federal Iracema Portella está à frente do projeto Filie-se: Fortalecendo o Futuro, uma ação de incentivo à filiação de mulheres que vai acontecer em vários estados do país no mês de novembro. Em Teresina, o evento será no dia 4 de novembro e terá programação diversificada com palestras e roda de conversa.

BetoBETOBeto Loyola