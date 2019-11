A coluna deseja felicidades ao Senador Ciro Nogueira

O Senador Ciro Nogueira aniversariou e comemorou a data em Brasília, na foto com os amigos o atual presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e o deputado estadual Júlio Arcoverde





Ciro e seu irmão amigo deputado Júlio Arcoverde

Leitura

Henrique César Abreu lendo o livro Direito Municipal Brasileiro de autoria de Nelson Nery Costa. obra que trata sobre o municipalismo no Brasil.

Bom Dia

O bom dia dessa sexta-feira vai para nossa leitora Maria José Craveiro da Cunha Abreu, que acompanha diariamente a nossa Salada Vip.

Parabéns

Aniversariante de destaque do próximo sábado (31/11) o bacharel em Direito e empresário Marlon Robert Lima da Silva. Ele receberá os cumprimentos dos pais Francisco Nunes e Iva dos irmãos Mauro e Marcilene e dos muitos amigos que possui. Marlon Robert é um ser humano iluminado e transmissor de boas idéias aos amigos.

Edital

A Prefeitura de Teresina lançará, na segunda-feira (25), um edital para a adoção de espaços públicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e SDU Centro Norte.

Mérito

A Câmara Municipal de Teresina realizará a Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Legislativo a diversas personalidades. O evento acontecerá no dia 28 de novembro, na sede da CMT.

Alex Evangelista , Professor Seabra e um amigo em noite de niver





Parabéns

O cirurgião plástico Edson Neto comemorará o seu aniversário na tarde deste sábado, dia 23. A coluna deseja felicidades ao aniversariante.

Turismo

O deputado B. Sá (Progressistas) apresentou,um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para criação de quatro pólos de incentivo turístico no estado: Teresina, Oeiras, São Raimundo Nonato e o Delta do Parnaíba.

Reflexão

Se a sua vida for a melhor coisa que já te aconteceu, acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar-Daniel Godri

Gastronomia

A nutricionista Raissa Lopes investindo em novas receitas no seu espaço gastronômico no centro de Teresina. O espaço mantém uma bela arquitetura e está sempre com boas novidades.

Diego Oliveira, conselheiro do Grupo Geraldo Oliveira, está na França participando da exposição Funéraire Paris 2019, que é uma feira internacional de arte funerária. O empresário está em busca de mais inovações para o mercado funerário e todas as tendências mundiais do segmento para serem aplicadas em seu empreendimento no Piauí.

Premiação

O Piauí é finalista em três categorias do PPP Awards 2019, que escolhe anualmente as melhores experiências de parcerias público-privadas no Brasil. O Estado concorre ao primeiro lugar nas categorias Unidade de PPP do Ano, Ideia mais Inovadora (Banco de Alimentos) e Modelagem do Ano (Miniusinas de Energia Solar Fotovoltaica).

Exposição

Diego Oliveiro conselheiro do Grupo Geraldo Oliveira está na França, participando da exposição Funeraire Paris 2019.

Cinema

E para esse final de semana a dica de filme é as "Panteras" em cartaz nos cinemas de Teresina. Muita ação e emoção presente no filme.

Saúde

Sempre participando de qualificação profissional através de cursos, o professor Mauro Fernando Lima da Silva é estudioso de temas sobre qualidade de vida. Ele é um profissional sempre bem requisitado pelos clientes pela excelência no atendimento.Mauro é formado pela UFPI.

Amigos do BL

Os amigos deste BL se reunem em contraternização na próxima terça-feira em chique restaurante de Teresina.

Seis e Meia

A próxima atração do Projeto Seis e Meia será a cantora Simone, que canta em Teresina no próximo dia 10 de dezembro.

10 Anos

Os 10 anos do Palácio da Música estão sendo comemorados durante toda essa semana com muitas atrações no centro de Teresina.

O maior bazar do Nordeste, o Outlet Chic também vem com a Black Friday durante os dias 22,23 e 24 de novembro, a 16ª dição vai acontecer no Teresina Hall. Contando com uma vasta programação o evento vai ter estrutura climatizada e espaço infantil. Com produtos em até 80% de desconto, são mais de 100 lojas abrangendo os segmentos masculinas, femininas, infantis, calçados, artesanato, presentes e decoração.