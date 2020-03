Tânia Miranda, Diretora administrativa e financeira deste complexo O Dia de comunicação, foi homenageada pela Câmara de Vereadores de TERESINA como Mulher Destaque. A honraria foi iniciativa do vereador Inácio Carvalho. Salve, salve.

Em Brasília

Allisson Bacelar, coordenador de comunicação do estado do Piauí, foi a Brasília a serviço da entidade.

Assessoria

Sem créditos com os colunistas e jornalistas de destaque da Verde cap, não vai pra lugar nenhum. Tenho pena, muita pena mesmo.

DF

A atual presidente da Caapi, a advogada Andrea Araujo, quarta-feira vai a Brasília onde advoga e faz uma vip assessoria jurídica.

Posse

Vera Lobão toma posse na próxima quarta-feira como presidenta do Clube do chá.

Lei Do retorno

Quem com ferro fere, com ele será ferido.

Dia

18 de março o Lótus Clube de TERESINA se reúne para festa em homenagem às mulheres.

Será

Que foi a vela vermelha, ou mesmo a encarnada?

As pessoas

Hoje só pensam em dinheiro, tem que ter dinheiro de qualquer forma, uns trabalhando com honestidade, outros com desonestidade e outros sendo hipócritas.

Festas

Já bati muito em cara de festas, 33 anos de colunismo social, mas só um detalhe: só prestigio quem me prestigia, ou paga meu serviço. Não engano a seu ninga. Sou profissional, não sou nem banana e nem camisinha, que se usa e joga fora.



O simpático jovem Raimundo Orsano em seu lindo cavalo. Ele que será um dos nossos príncipes dia 23 de abril na noite dos Destaques do ano.







A maravilhosa presidente da Caapi, Andreia Araújo, recebendo o convite da nossa festa dos destaques.







Itamir Trindade e Lenise Ibiapino com Thiago Trindade e este BL, no casamento do Bruno Magalhães e Mayra Veloso







Artes de Março

A abertura da II Mostra de Cinema Artes de Março teve a presença especial do cônsul da Itália no nordeste, Gabor de Zagon, e do produtor cultural Tommaso Mottironi. A mostra faz parte da programação cultural do Festival Artes de Março e neste ano traz o tema Cinema Italiano. Os filmes serão exibidos gratuitamente até o dia 11 de março nos Cinemas Teresina.

Convites

Circulando os convites para nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários jovens, príncipes e princesas que acontecerá dia 23 de abril em grande estilo.

Orquestra Sinfônica

Ao retornarem das férias de janeiro, os músicos da Orquestra Sinfônica de Teresina já iniciam o ano com uma maratona de novos repertórios a serem passados, para que o primeiro concerto do ano seja bastante especial. E ele é apresentado na “Abertura de Temporada”, que em 2020, será nos dias 18 e 19 de março, às 20h, no Palácio da Música de Teresina, com entrada franca.

Talk Show

Nessa quinta-feira (12), a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor (CDDC) da OAB Piauí, em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Piauí, promoverá o Talk Show do Consumidor com o tema “O Superendividamento”. O evento acontecerá no Auditório da Seccional Piauí, “Ministro Reis Veloso”, a partir das 14h30. “Avanços dos Direitos dos Consumidores”, “Advocacia Consumerista na Prática e Atualidades”, “Responsabilidade Civil Bancária pelo Superendividamento do consumidor”, “A Proteção do Consumidor (super)endividado numa Perspectiva Comportamental do Direito”, “A Necessária Modificação Legislativa para Prevenção e Tratamento do Superendividamento”, e “Educação Financeira e o Endividamento Crítico” serão os temas abordados.