A 8ª Caranguejada, que acontecerá neste sábado no Iate Clube de Teresina

Pesar



Os pêsames a família de Lindalma Soares Carvalho que faleceu ontem em Teresina. Ela é mãe do Prefeito de Teresina, Firmino Filho, e das queridas Losane Paulo e Fidalma Mota. Lodalam faleceu aos 83 anos e seu velório foi hiper frequentado por familiares e amigos.



O empresário e cabeleireiro Amadeu da Silva Barbosa recebeu na noite de terça-feira, 24, o título de Cidadania Teresinense das mãos do vereador Inácio Carvalho. Amadeu formou inúmeros profissionais que hoje atuam e se destacam no mercado de trabalho.

Pela Lei de Deus



Vão se casar amanhã em Teresina, Maria Cristina e Felipe. O casamento será às vinte horas na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva em The. Após a Cerimônia os noivos receberão os convidados no Espaço Coco Bambu.

Feira

Nações & Artes Feira Internacional de artesanato e decoração chegou ao Teresina Shopping. Há mais de cinco anos a feira percorre de norte a sul do Brasil levando arte, cultura e artigos de artesanato e decoração de diversos países. No Teresina Shopping o espaço está localizado no térreo. Na feira é possível encontrar produtos da Índia, Marrocos e do Brasil, com valor a partir de R$5,00. Nações & Artes fica no Teresina Shopping até novembro.

Niver

A MasterChef Bruna Rafaella reuniu familiares e amigos para comemorar mais um ano de vida durante almoço em chic restaurante da zona Leste e à noite, comemoração na área de lazer do condomínio onde mora. Ela é filha do colega Luiz Carlos de Oliveira daqui de O DIA. e presidente do Sindjor-PI.



O empresário Domingos Neto, que amanhã vai a nossa caranguejada com sua esposa Vicença e filhos. No domingo ele recebe para comemorar seu niver

Em 2020



Apesar dos problemas que Teresina enfrenta na área de segurança pública, saúde e mobilidade urbana, entre outras carências, os políticos só pensam em sucessão municipal e estadual. Todos os dias surgem nomes de pré-candidatos à sucessão do prefeito Firmino Filho no Palácio da Cidade.

Na Alepi

A Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Piauí já está em pleno funcionamento, mas ainda é bastante ínfimas as reclamações e sugestões que estão chegando aos ouvidos do ouvidor deputado Gessivaldo Isaías.



Bruna Rafaella, que é Bacharel em Direito e MasterChef, comemorou aniversário ao lado de familiares, amigos e amigas, ontem, em restaurante chic da zona Leste de Teresina. Parabéns, um kiss deste BL!

Região de gente chic



Com calçamentos malfeitos e cabeça de jacaré se desmanchando em algumas ruas, moradores do bairro Santa Isabel, na zona Leste de Teresina, reclamam da falta de atenção do poder público quanto à melhoria das vias da área. Para eles, o asfalto chega em várias áreas da cidade, menos no residencial Santa Isabel.

60 anos

Uma programação de atividades promete movimentar os jornalistas nas comemorações dos 60 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas do Piauí. Lançamento de Cadernos de Comunicação e de livros de autoria de jornalistas faz parte das atividades comemorativas.









Caranguejo a Gosto

Neste sábado, finalmente, vamos reunir os colunáveis chic da sociedade piauiense em nossa 8ª Caranguejada deste BL, evento que já faz parte do calendário do colunismo social da verde cap. Com animação musical, este ano nossa caranguejada terá o Iate Clube de Teresina como espaço a partir do meio-dia. Vamos sortear três brindes entre os nossos convivas. No mesmo dia, também, iremos apresentar aos convidados o nosso espaço social, uma coluna online que vamos estrear no portalodia.com. Será de tudo um pouco. Aguardem!













Niver



O Empresário, Domingos Neto receberá no próximo Domingo em sua fazenda Cantinho Sul familiares e amigos para comemorar seus 65 anos de vida este colunista pontificará.



Teresa Alencar toda feliz com o neto ,Valter Alencar Rebelo Filho na passarela vip da igreja de Nossa Senhora da Glória, em São Paulo



Sônia Carvalho arrasou de vestido chic com o neto Francisco de Assis Fortes Neto em São Paulo