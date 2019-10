197 anos

19 de outubro é o Dia do Piauí. Nesse dia marca a memória de uma das datas que registram o processo de aclamação da independência do Piauí, ocorrida em Parnaíba no ano de 1822, um mês depois do Brasil se declarar independente de Portugal, e que este ano chega aos 197 anos.

Dia 12

Muitas brincadeiras, teatro e alegria prometem animar a Espetacular Semana da Criança no Teresina Shopping, no período de 9 a 13 de outubro. Na programação, encontro de bonecos de Teresina (Bonecarthe) com apresentação do Grupo Vagão, desfile de bonecos gigantes, várias apresentações de teatro de bonecos e a presença do Grupo ‘Só Olhar Teatro de Lambe Lambe’. Além disso, a programação também terá os espetáculos teatrais: ‘Sapo Severino’; ‘Aladim’; ‘Quem quer ser um super herói’ e ‘A Bela e a Fera’.





Os amigos mastologista Classe A do Piauí Luís Airton Júnior com o padre Luis Eduardo e Washington Raulino, no Outubro Rosa





O governador Wilson Witzel com sua esposa, a elegante primeira-dama do Rio, em Brasília, atrás de agilizar projetos para o estado dele





A querida Socorro Barreto com Karen Vanderley, ela que está feliz com a nova conquista





Aparecer

Quem não quer aparecer, não deixa acontecer.





Ontem

Foi o dia do cabra macho, dia do povo nordestino. Eu faço parte deste povo carajoso, trabalhador e, às vezes, ignorado.





Violeta

Outubro Violeta, todos juntos contra o capeta, e bola para frente.





Hum

Povo fino, ah, tá.





Vem

O querido empresário jovem Diego Oliveira, que adora o Piauí, chega no finalzinho do mês na city. Ele vem passar dias em nossa city.





Feriado

Dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, é também comemorado o Dia da Criança.





Data

Dia 31 de outubro irei reunir um grupo seleto de amigos para

comemorar a vida, que é linda e bela também.



Zelita Melo sempre elegante. Um kiss, querida





Meu sobrinho advogado Rony Douglas Loyola com sua noiva, a médica Larrissa Barros, em recente visita a Europa





A querida empresária esteticista Júlia Evangelista esteve em Parnaíba ministrando curso na aréa de beleza

BetoBETOBeto Loyola