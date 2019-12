“Fui Advogado de Juscelino”

O ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, lançou no último dia (4), em sessão de autógrafos no Salão Nobre Francisca Trindade, na Assembleia Legislativa, seu livro “Fui Advogado de Juscelino”, evento prestigiado pelo presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), deputados, magistrados, ex-conselheiros do TCE-PI, ex-secretários dos governos Hugo Napoleão, ex-prefeitos, intelectuais e populares, que acompanham a sua carreira política.





Diplomação

O Advogado Hugo Napoleão participa de solenidade de diplomação dos primeiros Juizes de Arbitragem, mediação e conciliação na primeira câmera de mediação do Piauí reconhecida pelo CNJ e todos os TJ do Brasil, CESAC. Quarta dia 18.12.19 as 15hs na Rua Mato Grosso,370 próximo ao TJ. CESAC - câmera de mediação, conciliação e arbitragem, tem como presidente o Juiz Wilmar de Paiva Vasconcelos Junior, Cândido Gomes Neto juiz arbitral, eclesiástico e de paz, faz parte do quadro.