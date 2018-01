YouTube suspende contrato de astro americano que filmou suicida no Japão

O YouTube anunciou uma dura sanção ao criador de conteúdo Logan Paul depois de o americano filmar um suposto suicida em uma floresta do Japão. Nas imagens, o youtuber e um grupo de amigos exploram um local com histórico de suicídios e chegam a fazer piadas ao encontrar o corpo de um homem. Criticada pelo silêncio diante da repercussão negativa, a plataforma informou que o americano perderá um contrato e terá os vídeos suspensos.

Logan Paul pediu desculpas. (Foto: Reprodução/YouTube)



No anúncio, a plataforma destacou que Logan Paul terá os canais retirados do Google Preferred — centro no qual as marcas compravam anúncios dos principais criadores de conteúdo na rede social. O americano também não vai mais participar da nova temporada da websérie "Foursome", exclusiva do serviço de assinaturas YouTube Red. Ele ainda teve os novos projetos originais com o YouTube congelados.

O vídeo foi assistido mais de seis milhões de vezes antes de ser retirado do canal, no qual o americano tem mais de 15 milhões de seguidores — entre eles, crianças e adolescentes. Com a repercussão, o jovem pediu desculpas duas vezes e alegou que queria alertar para o problema do suicídio. A estrela anunciou uma pausa na postagem de vídeos: "(Vou) Tirar um tempo para refletir", escreveu o youtuber.

Postadas em 31 de dezembro, as imagens na floresta Aokigahara foram consideradas "desrespeitosas". Em dado momento, o youtuber grava de perto o corpo, apenas com o rosto borrado para não identificar o suposto suicida. Um versão editada da produção foi publicada por outro perfil nas redes sociais.

