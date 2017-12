Will Smith revive personagem de Um Maluco no Pedaço no The Ellen Show

Will Smith foi convidado no programa The Ellen Show, com a apresentadora Ellen Degeneres, e reviveu o seu persongam na clássica série Um Maluco no Pedaço. Recebendo dicas de Instagram da apresentadora, a dupla se vestiu com o figurino da série e Smith cantou um trecho da música tema, com ajuda da plateia.

Foto: Reprodução/Ellentube

A famosa série dos anos 1990, conta a história de Will (Will Smith), um jovem de origem humildade que se muda para um luxuoso bairro na Califónia. Após arrumar confusão com pessoas perigosas de seu bairro, na Filadélfia, a mãe de Will, temendo pelo futuro de seu filho, resolve mandá-lo para viver com sua irmã Vivian (Janet Hubert-Whitten) e seu cunhado Philip (James Avery), um advogado que se tornou juiz e tem uma vida muita bem sucedida, moradores do bairro de Bel Air, para que o filho possa ter uma educação de alto nível. Contudo, por ser um garoto humilde e não ligar para os estudos, Will vive se comportando de maneira inadequada e provocando trapalhadas aos seus tios e primos na mansão.



















Omelete