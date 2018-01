Will Smith celebra 20 anos de casamento com foto antiga e declaração de amor

O ator Will Smith utilizou sua conta no Instagram para celebrar o aniversário de 20 anos de seu casamento com a atriz Jada Pinkett Smith. Ele e a esposa se casaram no dia 31 de dezembro de 1997 e são pais de dois jovens fruto do relacionamento - Jaden (19 anos) e Willow (17 anos). O astro ainda é pai de um jovem de 25 anos chamado Trey Smith, nascido no primeiro casamento do ator.

Hoje aos 49 anos, Will Smith fez uma longa declaração de amor para esposa na legenda da imagem. Na foto, os dois aparecem na cerimônia ocorrida em 1997. “Há 20 anos nós andamos de mãos dadas para o altar”, escreveu o ator.



A foto do casamento de Will Smith com Jada Pinkett Smith, ocorrido em 31 de dezembro de 1997. Foto:Reprodução/ Instagram

“Aqui está o que eu aprendi. Amor é como jardinagem, eu aprendi a ajudar você a aflorar em quem você é (e nasceu para ser). Eu aprendi que sinto prazer incentivando seus sonhos. Amor é ouvir. Amor é entrega. Amor é liberdade. Feliz aniversário, minha rainha!”, compartilhou.



O ator Will Smith com a esposa, Jada Pinkett Smith, e dois de seus três filhos. Foto: Reprodução/Instagram



Revista Monet