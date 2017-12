Will Smith brinca que interpretaria tio Phil num eventual reboot de série

Will Smith afirmou, durante entrevista no The Graham Norton Show, que se fizessem um reboot de Um Maluco no Pedaço, ele não poderia interpretar Will. "Cara, eu teria que ser o tio Phil nessa, agora tenho quase 50 anos", brincou. O personagem foi interpretado por James Avery, nos anos 1990.



Na cena da série Tio Phill e Will. Foto: Reprodução

Um Maluco no Pedaço foi originalmente exibido entre 1990 e 1996. Estrelada por Will Smith, a série teve 148 episódios e girava em torno de um adolescente de origem humilde que vai morar com os tios ricos após arranjar briga com gente perigosa.

Todas as seis temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix, com direito a dublagem em português brasileiro de quando era transmitida na televisão aberta.

Omelete