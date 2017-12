Web zoa Pabllo Vittar por diferença de altura com Simone e Simaria

Wanessa Camargo, Paula Fernandes e mais um time de peso de cantoras subiram no palco do Festeja e agitaram seus fãs e telespectadores no festival, que contou com a apresentação de Juliana Paes e foi transmitido pela TV Globo nesta quarta-feira (20).

Anitta não pode participar da gravação e, por isso, foi a intérprete de "K.O" - música eleita como a Melhor do Ano pelo "Domingão do Faustão" -, a responsável por substituí-la no hit "Loka", parceria da funkeira com Simone e Simaria. Ao subir no palco, Pabllo Vittar impressionou os internautas por sua diferença de altura ao lado das sertanejas. Veja algumas reações do público nas redes sociais:

Terra