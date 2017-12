Vin Diesel é o ator mais rentável de 2017, segundo 'Forbes'

Vin Diesel é o ator mais rentável de 2017. O ator conseguiu o primeiro lugar na lista anual da revista "Forbes" ao somar US$ 1,6 bilhão com as bilheterias de "Velozes e furioso 8" e "xXx: Reativado".

A publicação não explica por que não considerou a arrecação de "Guardiões da Galáxia Vol. 2", na qual ele dá voz ao pequeno Groot.

Com isso, Diesel supera por pouco seu colega do capítulo mais recente da franquia sobre carros, Dwayne Johnson (US$ 1,5 bilhão), que também estrelou "Baywatch".

Johnson ainda pode aumentar o valor com os resultados de "Jumanji: Bem-vindo à selva", que estrelou nos Estados Unidos no dia 20 de dezembro.

A israelense Gal Gadot ficou em terceiro com US$ 1,4 bilhão, com as rendas somadas de "Mulher-Maravilha" e de "Liga da Justiça".

Veja abaixo os 10 primeiros colocados:

Vin Diesel: US$ 1,6 bilhão

Dwayne Johnson: US$ 1,5 bilhão

Gal Gadot: US$ 1,4 bilhão

Emma Watson: US$ 1,3 bilhão

Johnny Depp: US$ 1,1 bilhão

Daisy Ridley: US$ 1,08 bilhão

Tom Holland: US$ 888 milhões

Chris Pratt: US$ 864 milhões

Chris Hemsworth: US$ 845 milhões

John Boyega: US$ 815 milhões

G1