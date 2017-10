Vestido revela curvas de Beyoncé 4 meses após nascimento de gêmeos

Beyoncé, que se tornou mamãe dos gêmeos Sir e Rumi, em junho, roubou a cena ao prestigiar o show beneficente TIDAL X Brooklyn, que busca angariar fundos para as vítimas dos furacões Harvey, Irma e Maria, além dos atingidos pelos terremotos no México.

Para o evento, que rolou na noite de terça-feira (17), no Barclays Center, em Nova York, Bey caprichou na sensualidade. De vestido verde coladíssimo, decotado e fendado, ela brilhou no red carpet do evento, que ainda anunciou atrações como Princess Nokia, Jennifer Lopez, DJ Khaled, Kaskade, Chris Brown, Fifth Harmony, Iggy Azalea, Jay Z e muitos outros.

Uma famosa marca de bebida, que patrocinou o evento, doou 1,3 milhão de dólares às vítimas das tragédias naturais. Isso sem contar com os 3 milhões de verdinhas já doadas por Bey e Jay Z.



Look usado por Beyoncé no festival. Foto: Reprodução/Instagram



