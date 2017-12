"Vai Malandra", mais recente música lançada por Anitta, com participação de Tropkillaz, Dj Yuri Martins e Mc Zaac, bateu o recorde de música mais executada no Spotify no dia do lançamento no Brasil. O funk tirou o primeiro lugar de “Look what you made me do", de Taylor Swift. Além disso, o novo single foi também a primeira música a quebrar a marca de um milhão de streams no primeiro dia no Brasil.



Cena do clipe que foi gravado no Vidigal. Foto: Reprodução/Youtube

Logo nas primeiras horas no Spotify, “Vai Malandra” alcançou a 49ª posição do ranking global e a primeira colocação no Brasil - feito inédito para um artista brasileiro. Até o lançamento do novo single, "Movimento da Sanfoninha" era o funk mais ouvido de Anitta no serviço de streaming de música.

O clipe de “Vai Malandra” foi filmado na comunidade do Vidigal no Rio de Janeiro. O clipe conclui o projeto Xeque Mate, que marcou o lançamento de uma nova música e um novo clipe todos os meses pela cantora.

Anitta foi recentemente confirmada no Rock In Rio Lisboa e no Rock In Rio 2019. Recentemente, Anitta e J Balvin divulgaram o clipe de "Downtown".

Omelete