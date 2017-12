'Todas são chifrudas', diz Antônia Fontenelle sobre traição

Antônia Fontenelle afirmou que em todos os seus relacionamentos foi traída. A apresentadora, que já foi casada com Fernando Almeida, Marcos Paulo e Jonathan Costa, e namorou Emerson Sheik, disse que já relevou muitas traições."Nunca terminei um casamento por causa de uma traição. Descobri todas, mas nunca terminei por isso. Claro que não é legal, mas dependendo da traição, você senta e conversa. Quantas vezes eu fiz eles se sentirem ridículos e me pedirem perdão. Quando tem uma conversa séria a coisa melhora em um grau, mas depois rola tudo de novo. Não tem jeito, homem é homem. Daí tem que ficar de olho mesmo", explica para o TV Fama.



Atriz Antonia Fontenelle. Foto: André Freitas/AgNews

Para a apresentadora todos os homens são iguais e não conseguer ser fiéis. "Todas as mulheres são chifrudas sem exceção. Homem para ser homem , precisa trair. Traição é o descobrimento do combinado para mim."

Apesar disso, Antônia afirma que nunca retribuiu um chifre. "Não me achei no lixo. Me dou um trabalho para beijar na boca... Acho muito sério. Sempre fui muito idiota. Agora eu costumo ficar muito chateada com mulher que se envolve com homem casado porque acho que mulher tem que se unir, ser aliada. Costumo ter como inimiga uma mulher que se envolve com namorado ou marido de outra", diz.

Quando o assunto é novo amor, Antônia, que não assume um relacionamento desde janeiro desde ano, quando anunciou que estava separada de Jonathan Costa, com quem tem Salvatore, de 4 meses.

"Quando a gente se apaixona vai tudo para o ralo. Não adianta falar: 'precisa ter isso ou aquilo' (para me conquistar). Pode ser o pscineiro, você tirar ele da psicina, colocar um terno nele, levar ele para o red carpet do Copa e vai subir para a cabeça dele e daqui a pouco ele está me traindo", fala aos risos.

Quem Acontece