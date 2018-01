The Weeknd joga flores no mar no réveillon carioca

O rapper The Weeknd celebrou a chegada de 2018 no mar de Copacabana, a mais famosa Praia do Rio de Janeiro. O ex de Serena Gomes está na Cidade Maravilhosa desde sábado (30) e desde o seu desembarque, exibe na maioria das vezes uma máscara cirúrgica cobrindo o rosto.

O artista, que já visitou o Cristo Redentor, registros vários momentos da viradas do ano no stories do seu Instagram. Além de se juntar à multidão para acompanhar a queima de fogos, que durou 17 minutos, ele jogou flores no mar, saudando Iemanjá, seguindo a tradição.



Storie postado pelo rapper na madrugada desta segunda (01). Foto: Reprodução/Instagram

Terra