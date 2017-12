The Rock ganhará estrela na calçada da fama

Muitos o conhecem como The Rock, outros como o "Campeão do Povo". Mas o nome que estampará a mais nova estrela da Calçada da Fama de Hollywood será Dwayne Johnson. O astro dos filmes de ação e comédia, um dos atores mais bem pagos e populares do mundo, será homenageado no próximo dia 13, em Los Angeles.



Dwayne, ou The Rock como é popularmente conhecido, em Velozes e Furiosos. Foto: Divulgação

"Dwayne não é só uma grande pessoa e um artista talentoso, como também faz muito trabalho filantrópico, elemento que faz parte do critério para ser elegível ao imortal lugar na Calçada da Fama. Nós prevemos legiões de fãs tirando fotos com a estrela de The Rock", declarou Ana Martinez, produtora das cerimônias da Calçada de Hollywood.

Nascido no Havaí em 1972, Johnson começou sua carreira na mídia como um lutador de wrestling, na associação WWE. Por causa de seu carisma, The Rock logo tornou-se uma das principais figuras dos divertidos torneios, o que atraiu a atenção de Hollywood. Em 2001, com o pseudônimo "The Rock", ingressou na sétima arte com um papel em O Retorno da Múmia. E após alguns anos equilibrando papéis em filmes de ação e produções infantis, o ator/ex-lutador atingiu o grande ponto de virada de sua carreira: fazer parte da "família" Velozes & Furiosos.

Assumindo de vez a persona de Hobbs, seu personagem a partir de Velozes 5, em suas obras seguintes, Johnson viria a coestrelar mais três títulos da franquia automobilística; protagonizar longas como Um Espião e Meio e Baywatch; liderar e produzir Ballers, sua própria série; e emprestar sua voz para Moana, o aclamado musical da Disney. Ah, e ainda vale lembrar que o mais novo integrante da Calçada da Fama está pensando em se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Haja disposição.

The Rock retorna às telonas brasileiros logo na primeira semana de janeiro, quando Jumanji: Bem-Vindo à Selva estreia no Brasil.

