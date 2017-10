Thammy Miranda nega arrependimento com readequação de gênero

Thammy Miranda negou os boatos de que esteja arrependido de ter feito a readequação de gênero. Deitado no colo da namorada, Andressa Ferreira, o ator falou sobre a falsa notícia que foi espalhada.





Thammy Miranda e a namorada, Andressa Ferreira. Foto: Reprodução/Instagram

"Vou me pronunciar porque muita gente tem me perguntado no direct (do Instagram) sobre uma matéria que saiu falando que eu quero voltar a ser mulher, que eu me arrependi e que a minha tia Sula (Miranda) falou que eu tinha me arrependido. Não me arrependi de nada, gente! Está tudo bem e tranquilo. Continuo na mesma: careca, bigodinho que não nasce... Continua tudo igual! Não estou nem um pouco arrependido", explicou ele.

Hoje, aos 35 anos, três anos depois de uma mastectomia, o ator contou em entrevista que se sente completo e um namorado melhor para a atriz Andressa Ferreira, com quem divide uma cobertura na zona sul de São Paulo.

