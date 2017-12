Taylor Swift é clicada chegando em casa com novo namorado

Taylor Swift decidiu ser discreta no seu novo relacionamento, mas com a quantidade de paparazzi no seu pé está cada vez mais difícil. No fim de semana, a cantora foi clicada chegando em sua casa, em Nova York, de mãos dadas com o ator Joe Alwyn. O ator prestigiou a amada no show no iHeartRadio’s Z100 Jingle Ball, no Madison Square Garden, que ainda teve apresentações de Ed Sheeran, Demi Lovato, Sam Smith, entre outros.



Taylor e Joe estão juntos desde fevereiro, mas são raramente vistos juntos. A cantora, que lançou recentemente um novo álbum, Reputation, teria escrito uma das canções do disco, Gorgeous, para o novo amor. Nela ela fala sobre um rapaz muito lindo.



Taylor Swift e Joe Alwyn (Foto: The Grosby Group)

