Tatá liga para Emilly após chamar a ex-BBB de penetra

Depois de explanar que Emilly Araújo foi de penetra na sua festa de aniversário de 34 anos, Tatá Werneck voltou atrás e ligou para a ex-BBB. "Liguei para a Emilly e desfiz o mal entendido. Assim surgem as novas amizades", contou a atriz no Twitter.

Emilly também se pronunciou: "Tatá me ligou agora. Tudo não passou de um mal entendido. E graças a Deus serviu para fortalecer nossa amizade. Adoro e admiro muito ela", escreveu Emilly.

Entenda a polêmica

Tudo começou quando um fã em comum de Tatá e Emilly questinou no Twitter sobre a presença da sister na festa. A resposta de Tatá foi curta, porém bombástica: “De penetra”, escreveu a atriz.

A revelação soou como um mico para a campeã, que já foi acusada de roubar fãs da atriz Larissa Manoela.

Imediatamente, Emilly, marcada por varias polêmicas, após sair do BBB, recebeu um enxurdada de críticas nas redes sociais. “Meu Deus, essa garota não pára de passar mico”, disse um. “Vexames dentro da casa do BBB, mais vexames fora”, criticou outro. “Emilly não tem limites, em busca de estar frente aos holofotes da mídia”, alfinetou um último.

Tatá beijou muito

Se tem alguém que sabe fazer festa é Tatá Werneck. A atriz comemorou seus 34 anos com um “almojanta” no último sábado, em sua casa, no Itanhangá. O fervo começou por volta das 13h e varou a madrugada, com convidados chegando em turnos.

Animadíssima, a aniversariante fez a linha recreadora. Apresentou karaokê com Sandy, que cantou as músicas de dupla com Júnior em ritmo de pagode, e sambou muito com Molejão. Foi durante a música “Brincadeira de criança” que aconteceu o ponto alto da festa: Tatá e Rafael Vitti deram o maior beijão. Teve até quem ficasse triste por não receber convite. Caso de Susana Vieira, que reclamou no Instagram.

