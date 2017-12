Stan Lee perde US$ 300 mil com golpe de cheque falso em seu nome

O criador do Universo Marvel, Stan Lee, foi vítima de um golpe financeiro que resultou na perda de US$ 300 mil, o equivalente a quase um milhão de reais, de suas contas pessoais. O site TMZ conversou com os advogados do quadrinista de 95 anos e eles afirmaram que a assinatura do escritor foi falsificada no cheque.



Segundo a imprensa norte-americana, o caso vem sendo investigado pelo departamento de polícia de Beverlly Hills. O cheque é nominal à empresa de merchandising Hands of Respect, que ainda não falou publicamente sobre o assunto. Para 2018, Stan Lee já filmou suas participações especiais em dois filmes da Marvel, os aguardados ‘Pantera Negra’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’.



Staan Lee completou recentemente seus 95 anos. Foto: Reprodução/GettyImagens

Revista Monet