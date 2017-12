Sósia se confundiu com Xuxa ao ver foto da apresentadora

Nem mesmo Cécile Laureen, holandesa que é a cara da Xuxa nos anos 80, acreditou quando viu uma foto da apresentadora pela primeira vez. "'O que? Essa sou eu! Não, eu não tenho esse vestido! E quando foi isso?' Eu tive que olhar a foto tipo cinco vezes antes de acreditar! O mesmo aconteceu com o meu namorado e a minha melhor amiga. Eles não conseguiam acreditar!", conta ao Purepeople . A descoberta da forte semelhança fez com que a designer de moda passasse a se enxergar de forma diferente: "Eu só penso na Xuxa agora quando eu olho no espelho, assim como os meus amigos quando olham para mim!"

A holandesa chamou atenção pela semelhança com apresentadora Xuxa. Foto: Reprodução/instagram

A primeira informação de Laureen sobre a semelhança veio com a mensagem de uma brasileira no Instagram. Mas foi a imagem da apresentadora no filme "Lua de Cristal", de 1990, em que fazia par romântico com Sérgio Mallandro, que deixou a holandesa impressionada. "Quando me mandaram a foto da Xuxa apoiada na árvore com o vestido rosa eu fiquei chocada. Desde que comecei a pesquisar mais sobre a Xuxa eu realmente entendi o quão importante e maravilhosa ela é para o Brasil", diz.

Antes de receber a mensagem da brasileira e a foto do filme, a designer de moda já recebia indícios sobre a semelhança com Xuxa, dona de um salário de R$ 500 mil na Record TV. "Por 1 ano e meio, muitas pessoas comentavam '#Xuxa' nas minhas fotos do Instagram. Eu não sabia o que significava", relembra. Agora que foi descoberta de vez pelos internautas do Brasil, o número de seguidores na rede social não para de crescer. "Tenho provavelmente mais de 20 mil amigos brasileiros! Todas as pessoas são tão simpáticas e todo mundo manda tanto carinho para mim, é muito fofo!", afirma.

Adepta do estilo girly, com muitas peças fofas e cor-de-rosa, Cécile já espera um encontro com Xuxa. "Pessoalmente e como designer de moda, eu acho que ela é uma ótima pessoa. Espero conhecê-la pessoalmente um dia. Seu jeito de vestir, em especial, é tão legal que eu visto e tenho muitas peças que ela usava nos anos 80. É realmente uma honra ser comparada com uma mulher tão bonita e de bom coração", fala sobre a apresentadora, que usou vestido de renda com fenda em jantar.

Terra