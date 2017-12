Sílvio Santos celebra aniversário em festa do pijama com a família

Silvio Santos comemorou os seus 87 anos de forma bem descontraída. O apresentador ganhou uma festa do pijama para celebrar a data especial. A família Abravanel entrou toda no clima e se vestiu a carater para o evento na casa do patriarca. Até Edu Pedroso, genro de Silvio preso na última semana por não pagar pensão alimentícia a ex-mulher, participou da farra. O rapaz é casado desde 2013 com Silvia Abravanel.

Família Abravanel. Foto: Reprodução/Instagram

Empolgado, Tiago Abravanel compartilhou um registro do momento de confraternização com o avô, no Instagram, na noite desta terça-feira (12). "Do jeito que ele gosta: Pijama!!! Parabéns, vô", desejou o neto do diretor do SBT. Já Patrícia Abravanel publicou vídeos da farra que o sobrinho fez com os primos.

