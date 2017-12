Silvero muda visual dos dentes: “agora tô sorrindo à toa”

Várias celebridades aderiram às lentes de contato para os dentes. Chegou a vez de uma das revelações de 2017 na TV: Silvero Pereira, intérprete do motorista Nonato, que se transformava na travesti performática Elis Miranda na novela ‘A Força do Querer’, de Gloria Perez.Apesar da agenda cheia, o ator reservou alguns dias para voltar ao seu estado de origem, o Ceará, e se submeter a um tratamento odontológico.



“É importante cuidar da aparência. Não somente quem é artista e está em evidência. Todos precisam elevar a autoestima”, disse Silvero, em conversa com o blog. “A gente deve olhar no espelho e se sentir feliz, com um sorriso legal, um cabelo bonito, enfim, com a aparência que é nosso cartão de visita. Agora estou rindo à toa", completou.

O procedimento, que durou cinco dias, teve outro benefício: “Estava tão confiante e relaxado que cheguei a dormir na temida cadeira”, disse o ator, que tinha trauma de dentista.



"É importante cuidar da aparência, e isso não vale a pena para artistas", disse o ator. Foto: Divulgação

De férias da TV desde o final do folhetim, em outubro, Silvero não diminuiu o ritmo de shows e participação em eventos Brasil afora. “Tirei apenas dez dias para realizar o sonho de conhecer a Disney”, revela. O retorno à telinha está previsto para março. O novo personagem é, por enquanto, mantido em sigilo. “O público vai se surpreender”, garante o ator de 34 anos.

Indicado a vários prêmios, inclusive o Troféu Melhores do Ano, do ‘Domingão do Faustão’, que acontecerá neste domingo (10), Silvero Pereira se tornou novo ícone midiático contra a homofobia e a transfobia. O sucesso de seu aclamado espetáculo ‘BR Trans’, a respeito dos dramas da vida da travestilidade e da transexualidade, foi o responsável por levá-lo à bem-sucedida estreia na Globo.

Em ‘A Força do Querer’, o apoio dos telespectadores a Nonato/Elis foi tão intenso que Silvero até protagonizou um desfile-merchandising da grife de lingeries Hope – um avanço memorável contra o preconceito e pela visibilidade dos LGBTs.

Agora ele já pode fazer também comercial de creme dental. O sorriso renovado está em sintonia com a alegria de ter o talento reconhecido na TV e ser aplaudido por seu discurso contra a intolerância e pela diversidade de gênero.

Terra