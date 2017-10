Sia aparece de rosto - e seio- à mostra em clique de bastidores

Sia, de 41 anos, do hit Chandelier e também conhecida por suas perucas e acessórios extravagantes que escondem boa parte de seu rosto em aparições públicas, apareceu bem à vontade em clique divulgado por Tonya Brewer, sua maquiador e cabeleireira.

Em bastidores de mais um dia de trabalho, Sia foi fotografada com o rosto à mostra (usando uma máscara de creme facial) e de roupão. O que a cantora não esperava é que seu seio direito estivesse exposto. "Ela acabou de dirigir seu primeiro filme. Ela nem fazia ideia que estava de seio de fora. Obrigada por me deixar criar mágica com você, @siamusic", escreveu Tonya em seu Instagram.



Cantora Sia. Foto: Reprodução

