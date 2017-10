Schwarzenegger posa com filho, fãs comentam semelhança

O ator Arnold Schwarzenegger celebrou o aniversário de 20 anos de seu filho caçula dentro da academia. O astro de 70 anos compartilhou no Instagram uma foto na qual ostenta os seus músculos e aponta para o jovem Joseph Baena empenhado em um aparelho de musculação. Os fãs do ex-governador do estado da Califórnia ficaram impressionados com a semelhança entre pai e filho.





Arnold Schwarzenegger com o filho Joseph (Foto: Instagram)



“Felipe aniversário, Joseph!”, escreveu Schwarzenegger na legenda do registro. “Você é um filho fantástico e um ótimo parceiro de treinos. Você fica mais forte e esperto a cada dia e tenho muito orgulho de você. Eu te amo”, afirmou o ator.

Joseph Baena é fruto de um relacionamento de Arnold Schwarzenegger com uma governanta de sua casa quando ele ainda era casado com a empresária Maria Shriver. A descoberta da existência de Joseph teria motivado o término do casamento do ator. Com Shriver, Schwarzenegger também teve Katherine (27 anos), Christina (26 anos), Patrick (24 anos) e Christopher (20 anos).

