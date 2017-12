Sasha faz post com ator, e seguidores suspeitam de namoro

Parece que Sasha Meneghel não está mais no time das solteiras! A loira postou um Insta Stories com um rapaz na madrugada de quinta-feira (28) e levantou suspeitas de um relacionamento mais sério entre os seus seguidores. Apesar de esconder parte dos rostos, no clique os dois aparecem sorrindo e aparentemente de mãos dadas.



Sasha e rapaz misterioso no Insta Stories. Foto: Reprodução/Instagram

O jovem em questão é o ator Bruno Montaleone, que interpretou Glauco em Malhação - Seu Lugar no Mundo, que também compartilhou um stories ganhando um beijo de Sasha em seu Instagram.

A última foto publicada por Sasha, um registro da praia, foi feito na terça-feira (26) onde uma fã deixou um comentário sobre o possível relacionamento: "Coisa mais linda esse casal! Posta mais @sashameneghel Apaixonada por vocês! Muito gostosinhos! Felicidade eterna pra vocês! Amo", comentou. Uma outra seguidora também falou sobre o Stories: "Feliz demais com esse storie! Que maravilhosos! Sejam muito felizes!".

A selfie publicada pelo rapaz também foi bombardeada por pedidos para que os pombinhos assumissem o relacionamento. "Posta logo uma foto com a Sasha, chega de ficarem se escondendo", comentou uma seguidora. Em novembro, o ator passou alguns dias em Nova York, onde Sasha está morando.

Quem Acontece