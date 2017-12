Samantha Ayara vence o 'The Voice Brasil 2017'

A final do The Voice Brasil 2017 elegeu Samantha Ayara como a grande campeã da sexta temporada, nesta quinta-feira (21). A competição, com Ivete Sangalo, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló como jurados, também teve como finalistas Day, Carol Biazin e Vinicius D'Black.



Samantha Ayara, integrante do time do sertanejo Michel Teló. Foto: Reprodução/TVGlobo

Samantha Ayara, de 20 anos, do time de Michel Teló, já havia participado de outra edição do reality, mas não avançou no programa. Ela cantou Who You Are, de Jessie J. Do time de Brown, Vinicius D'Black, de 33 anos, cantou 1 Minuto, hit autoral lançado por ele em 2008.

No segundo bloco do programa Day apresentou Meu Lugar, canção feita para a namorada da cantora. Samantha cantou Quando Tudo Acabar, escrita por Luis Fonsi [de Despacito] e recebeu muitos elogios dos jurados. Incondicional foi a música apresentada por Vinicius D'Black. Carol Biazin tocou violão e arrasou ao cantar Não Vai.

Um dos momentos mais esperados do The Voice foi a apresentação de Ivete Sangalo, que, grávida de 6 meses de gêmeas, tirou do salto alto e arrasou cantando o hit Cheguei Pra Te Amar. O programa também contou com apresentações de André Frateschi, Chitãozinho & Xororó e Sandy.

