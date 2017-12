Romulo Estrela se fere com espada em gravação e leva pontos na cabeça

Romulo Estrela passou por um susto durante gravações de "Deus Salve o Rei", próxima das 19h, da TV Globo. Na última terça-feira (5), o par romântico de Marina Ruy Barbosa errou a marcação durante luta com dublê e foi atingido por uma espada (cenográfica) na cabeça. De acordo com Leo Dias, do jornal "O Dia", o ator foi encaminhado a um hospital e levou oito pontos. Ao colunista, a emissora emitiu um comunicado: "Romulo Estrela foi prontamente atendido, passa bem e está em casa. O cronograma de gravações segue sem perdas para a novela".

Rômulo fará par romântico de Marina Ruy Barbosa na trama. Foto: Reprodução/Globo

Na próxima trama das 19h, o galã estará encarando o desafio de fazer um protagonista, o príncipe Afonso do reino de Montemor. Ao "Gshow', Estrela comenta sobre sua expectativa para o início do folhetim. "Nós temos uma história linda para contar. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural desde que cheguei. É uma energia linda que tenho certeza que vocês vão perceber conforme forem assistindo", apostou.

Assim como Marina Moschen e Bruna Marquezine , Romulo também está fazendo uma preparação completa de seu personagem como aulas de equitação, luta e espada. "Tenho certeza que depois daqui serei um ator mais econômico. Os diretores acompanham a gente ali em cena o tempo todo. Isso passa para a gente uma segurança na medida certa", declarou.

Par de Marina Ruy Barbosa, o artista e a atriz já ganharam torcida dos fãs pelas redes sociais e ele faz gosto do apoio ao casal "Afonsália": "É esse o clima da novela, a gente está adorando. Ficamos muito felizes em ver que vocês já são parte disso. Afonsália vai ser sucesso, estamos totalmente entregues aos personagens. A parceria da Marina é maravilhosa e quando estamos em cena somos praticamente um só". "Nunca estive tão animada para começar um trabalho e contracenar com Romulo está sendo maravilhoso. Afonsália já é sucesso!", completou a mulher de Xande Negrão, piloto que evita ver cenas quentes da mulher nas novelas

