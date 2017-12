Retrospectiva 2017: os casamentos dos famosos que marcaram o ano

O ano de 2017 foi de celebração do amor para muitos famosos. Alguns se casaram em segredo, como Anitta. Já outros entraram para a lista das cerimônias mais badaladas do mundo como Marina Ruy Barbosa e Michelle Alves. QUEM fez uma lista das celebridades que se casaram neste ano. Confira:



Casamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar (Foto: Reprodução/ Instagram)

Mayra Cardi organizou um casamento surpresa para celebrar a união no civil com Arthur Aguiar. Os dois oficializaram o romance, assumido em julho deste ano, na manhã do dia 22 de dezembro. Para a ocasião, a ex-BBB usou top cropped, minissaia e tênis e o ator estava com um look todo branco. A cerimônia aconteceu na casa deles, localizada no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e foi uma surpresa para Arthur.

Solange Almeida e Leandro Andriani (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Solange Almeida se casou no dia 10 de dezembro com Leandro Andriani. A cerimônia aconteceu em um resort em Fortaleza, Ceara e contou com bênção ao ar livre. A festa a beira-mar reuniu cerca de 500 convidados, entre eles Jayme Monjardim, Tânia Mara e David Brazil.Solange e Leandro ficaram noivos em março, durante uma viagem à Argentina, após 3 meses de namoro. Em junho, eles já haviam feito uma cerimônia íntima de casamento.

Ticiane Pinheiro e César Tralli se casam em Campos do Jordão (Foto: Reprodução/Instagram)

Após 4 anos de namoro, Ticiane Pinheiro, 41, e César Tralli, 46, oficializaram a união no dia 2 de dezembro em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A filha da apresentadora, Rafaella Justus, emocionou os noivos ao carregar as alianças. Outro momento de ternura foi a participação como pajem de Alexandre, filho de Ana Hickmann.

Casamento Fabio Porchat e Nataly Mega (Foto: Divulgação / Thay Rabello)

Fábio Porchat e Nataly Mega se casaram com um festão para 500 convidados no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio, na noite do dia 25 de novembro. O casal, que já tinha formalizado a união civil no dia 19 de novembro e comemorado com a família em casa, dessa vez celebrou ao lado de amigos famosos como Sabrina Sato e muitos outros.

Milena Toscano (Foto: Reprodução/Instagram)

Milena Toscano se casou no dia 18 de novembro com o empresário Pedro Ozores em Paraty, no Rio de Janeiro. Juntos há três anos e meio, os dois escolheram a Igreja da Matriz para realizar a cerimônia religiosa. A atriz usou vestido assinado pela estilista Lethicia Bronstein e foi maquiada por Junior Mendes.

Serena Williams e Alexis Ohanian (Foto: Instagram/Reprodução)

Casamento digno de uma verdadeira princesa, Serena Williams oficializou a união com Alexis Ohanian no dia 16 de novembro, em New Orleans, nos Estados Unidos. A cerimônia foi inspirada em A Bela e a Fera e teve uma lista de convidados VIPs, como Beyoncé e a família, Kim Kardashian, Venus Williams, Ciara, Eva Longoria, Kelly Rowland e Anna Wintour, editora-chefe da Vogue. O casal contou com a companhia da filha Alexis.

Os noivos Bia Feres e Maurício Netto (Foto: Reprodução/Instagram)

Bia Feres, do nado sincronizado, se casou no dia 13 de novembro com empresário Maurício Netto na região de Garopaba, em Santa Catarina, e reuniu amigos e familiares, como a irmã, Branca Feres. A noiva e a irmã usaram vestidos da grife Trinitá.

Edson Celulari e Karin Roepke (Foto: Reprodução/Instagram)

Os atores Edson Celulari e Karin Roepke se casaram em uma cerimônia íntima no final de outubro na cidade de San Quirico D'orcia, na Toscana, Itália. A cerimônia contou apenas com pessoas muito ligadas ao casal, como os filhos de Edson com Claudia Raia - Enzo e Sophia - e outros familiares.

Carolina Kasting (Foto: Reprodução)

Carolina Kasting e Maurício Grecco se casaram após 18 anos de união. A cerimônia aconteceu no último fim de semana de outubro na residência da família, localizada no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Aos 42 anos, Carolina usou um vestido assinado por Carol Nasser e foi maquiada pela beauty artist Nat Rosa. Eles são pais de Cora e Tom.

Anitta e Thiago Magalhães (Foto: Reprodução)

Anitta se casou com Thiago Magalhães, em uma cerimônia em segredo realizada na Amazônia, em outubro deste ano. Uma imagem do casamento doi divulgada na web pelo colunista Leo Dias. A cantora aparece na imagem com um vestido branco enquanto o noivo veste bermuda branca e camiseta enquanto recebem a bênção de um pajé.

Michelle Alves e Guy Oseary no Cristo Redentor (Foto: Reprodução Instagram)

Juntos há mais de 10 anos, a top brasileira Michelle Alves e o empresário israelense Guy Oseary fizeram o casamento mais badalado do ano em um cerimônia realizada no dia 24 de outubro no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Com um tomara que caia e longo véu do estilista Zac Posen, a noiva foi prestigiada por um time de famosos internacionais como Madonna, Bono, Matthew McConaughey, Demi Moore, Dakota Johnson, Ashton Kutcher, Owen Wilson, Anthony Kieds e Chris Rock.

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão (Foto: Divulgação)

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão se casaram na tarde do dia 7 de outubro nos jardins da mansão da família do noivo, em um luxuoso condomínio no bairro do Gramado, em Campinas, cidade do interior de São Paulo. Um timaço de famosos prestigiou o casal, entre eles Juliana Paes, Angélica, Luciano Huck, Bruna Marquezine, Paula Fernandes e Neymar. Vestindo um Dolce & Gabbana feito exclusivamente para ela, Marina jogou o buquê com uma narração especial de Galvão Bueno. Logo após, os convidados dançaram muito ao som do DJ Alok.

Munik Nunes e Anderson Felício (Foto: Junior Alves Fotografia/ Divulgação)

Munik Nunes e Anderson Felício subiram ao altar no dia 3 de outubro na Igreja Pequeno Grande, na região central de Fortaleza, em uma cerimônia para 400 convidados. A campeã do BBB 16 usou um vestido decotado, assinado por Solange Sahdo, que custou 40 mil reais e dançou até de madrugada na festa, que teve som com DJ e artistas locais. Depois, o casal embarcou para a lua de mel em Cancun.

Glenda Kozlovski e Luis Tepedino (Foto: Reprodução/Instagram)

Glenda Kozlovski se casou na noite do dia 22 de setembro com o dentista e empresário Luis Tepedino, com quem estava há oito anos.Para a cerimônia, que rolou no restaurante Prado, no Jockey Club do Rio de Janeiro, ela contou com a estilista Lenny Niemeyer como juíza de paz. Entre os convidados, o empresário Bruno Chateaubriand, a apresentadora Ana Furtado (com o marido, Boninho), a atriz Maitê Proença e a cantora Fafá de Belém.

Maíra Charken e Renato Antunes (Foto: Reprodução/Instagram)

Maíra Charken escolheu o feriado de 7 de setembro para se casar com Renato Antunes. O casal optou por uma casa de festas em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, para realizar a celebração, na qual Maíra, que estava grávida do primeiro filho, Gael, chorou de emoção.

Péricles se casou com Lidiane Santos no dia 30 de julho, aos 48 anos, no Recife, em Pernambuco, em uma cerimônia intimista para 150 convidados. Bastante emocionado, o cantor rezou Ave Maria e chorou quando a noiva caminhou em direção ao altar.



Juliana Alves e Ernani Nunes (Foto: Reprodução/Instagram)



Grávida de sete meses da filha Yolanda, Juliana Alves se casou no dia 29 de julho com o diretor de cinema Ernani Nunes, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz estava com um look romântico assinado por Saulo Henriques, responsável pela confecção das fantasias de Carnaval dela. Entre os convidados estavam as amigas da noiva Sheron Menezzes, Maira Charken e Keruse Bongiolo, que também estavam grávidas na ocasião.



Joana Sanz e Daniel Alves (Foto: Reprodução/Instagram)

Daniel Alves e Joana Sanz decidiram casar de maneira discreta no dia 8 de julho. Eles mantiveram segredo sobre o enlace até a divulgação das primeiras fotos, dias depois. O jogador de futebol brasileiro e a modelo espanhola celebraram a união ao ar livre e escolheram a badalada região de Ibiza, na Espanha, para a ocasião. Ela usou um vestido assinado pelo estilista Zuhair Murad.

Leionel Messi e Antonella Rocuzzo (Foto: Getty Images)

O craque argentino Lionel Messi, que joga pelo espanhol Barcelona, e Antonella Roccuzzo oficializaram a relação, na noite de 30 de junho, na cidade de Rosário, onde ambos nasceram. Antonella apostou em um vestido Rosa Clará, grife queridinha na Espanha. Para prestigiar o casal, astros dos gramados como Carles Puyol, Sergio Leonel Agüero, Ezequiel Lavezzi, Samuel Eto'o, Neymar e Daniel Alves.





