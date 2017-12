Renato Góes exibe foto em clima quente com Thaila Ayala em praia

A pós assumir o relacionamento no começo do mês com Thaila Ayala, Renato Góes publicou a primeira foto com a namorada em seu Instagram na quinta-feira (28). Em Jericoacoara, no Ceará, para passar o Réveillon, o galã mostrou uma foto em clima quente com a atriz em uma praia local. Em seu perfil, a artista também exibiu um clique com o galã. Nos comentários, os internautas mostraram que aprovam o novo casal, visto recentemente na estreia de uma peça. "Eles quebraram a internet. Que casalzão da p****!", disse um. "Minha nossa... subiu um fogo só em ver essa imagem", disparou outro.



Foto postada por Renato Goés em seu Insta

No dia 19 de dezembro, Thaila fez uma declaração apaixonada na internet para comemorar o aniversário do namorado, cuja família a atriz já conhece: "Desejo-lhe dias de sol e banhos de chuva. Liberdade para ser quem você quiser, onde você pisar e quando achar que é a hora. Uma casa sem paredes e sem limites para sonhar e com um pé de uva Isabella. Unidade, verdade, bons livros e que sua vida tenha trilha sonora, porque música é essencial! E que você dance, dance muito ate suas pernas amolecerem e pedirem por descanso e que seu descanso seja sempre abençoado. O perigo da paixão e a loucura do amor em tudo na sua vida porque em tempos onde todos procuram pela razão é melhor ser insano! Parabéns!".

Em recente entrevista, Thaila admitiu que não gostava do rótulo de "pegadora de gringos": "Isso de 'pegadora de gringos' me incomoda muito. Não pelo fato de falar dos meus afetos porque acho que é uma coisa natural. O problema é eu acho que você está trabalhando tanto e as pessoas só se preocupam com a vida pessoal". A atriz, aliás, disse que possui uma vida bastante calma em Los Angeles: "Quando eu cheguei a Los Angeles era aquele fervor diário! Festas aqui, festas ali. Hoje passou, sou velha. Vou da escola para casa, da casa pra igreja. Estou muito tranquila. Me batizei faz 2 anos. A igreja que me batizei não tem distinção, mas segue Cristo. Não tem religião específica".

