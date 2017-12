Em abril de 2017, Renata Banhara foi diagnosticada com uma infecção cerebral grave, causada por uma bactéria que estava alojada no dente e migrou para o cérebro. Desde então, a modelo vem lutando para superar esses problemas de saúde. Neste domingo (17), ela compartilhou no Instagram dois vídeos comoventes mostrando que estava no hospital e que sua batalha não havia acabado.

Foto: Reprodução/Instagram

Após um conselho da apresentadora Adriane Galisteu, Renata decidiu mostrar aos seguidores que seu tratamento continua e o sofrimento tem sido constante. "Não quero transformar minha vida num reality show. Eu sei que vocês oram por mim. Se não fosse vocês, eu não estava aqui. Só estou mostrando mesmo a realidade do que passo por aqui. Quero colo, fico me vitimizando", comenta.



Em outro vídeo, a modelo revela emocionada: "Por que comigo? Deus? É para eu estar agradecida, tenho plano de saúde bom, por estar podendo me cuidar, essa é a mensagem, choro, mimo, essa é a mensagem. Deus quer que eu fique aqui. Eu não aguento mais, mas eu vou superar, superação", disse Renata.

Infecção de Renata Banhara

Há seis anos, Renata Banhara fez um tratamento de canal. O dente foi fechado e não dava problema. No entanto, surgiu ali um polo de infecção sem a manifestação de febre. O Minha Vida conversou com a cirurgiã dentista bucomaxilofacial, Patricia Galli, que atendeu Renata Banhara em seu consultório. "Quando Renata veio ao meu consultório ela já havia feito o canal. O dente estava fechado e não incomodava", explica a Patrícia.

De acordo com ela, o que pode ter acontecido é que o tratamento realizado na época não conseguiu fazer a remoção completa das bactérias do dente. "Com isso a bactéria ficou alojada na ápice do canal. Essa região se comunica diretamente com os seios da face. Isso pode ter causado uma sinusite e depois migrado para o cérebro", explica Patrícia.

A especialista diz ainda que uma possível causa para a migração das bactérias se deu devido a uma baixa imunidade. "A boca é uma porta de entrada de bactérias. Por isso é muito importante que ela esteja saudável, pois as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e se espalhar para diferentes partes do corpo", alerta.

