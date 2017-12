Record busca apresentador para substituir Sérgio Marone

A Record está à procura de um novo apresentador para assumir o posto de Sérgio Marone - comprometido com as gravações da novela "Apocalipse" até o segundo semestre de 2018 - na terceira temporada do "Dancing Brasil".

Segundo o jornal "Agora São Paulo", a emissora dos bispos tem feito testes em segredo no Rio de Janeiro, mas ainda não divulgou a identidade do grande escolhido.

Porém, os nomes como Marcos Mion, Yudi Tamashiro, Bruno de Luca e André Bankoff têm rondado pelos bastidores da atração comandada por Xuxa Meneghel. A nova edição de "Dancing Brasil" tem previsão para estrear no dia 17 de janeiro.

Terra