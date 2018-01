Reclusa, Rita Lee comemora 70 anos ao lado de sua família

No último domingo (31), Rita Lee comemorou a chegada dos seus 70 anos, com uma festa só para os familiares. Em foto postada por seu marido, o músico Roberto de Carvalho, no Instagram, a veterana aparece com uma espátula na mão prestes a cortar o bolo.



Rita Lee está afastada desde 2012 dos palcos. Foto: Reprodução/Instagram

Já em outro registro, a cantora posou com sua neta mais velha, Izabella. Reclusa desde 2012, a artista aparece raramente em programas de TV. Sua última participação foi no "Programa do Bial". Durante entrevista, a famosa contou que não usa drogas e nem ingere álcool desde 2015.

"Estou limpa há 12 anos. Canalizei minha energia e estou achando muito louco esse negócio de ser careta", explicou.

Afastada dos holofotes, Rita se dedica aos cuidados de sua casa localizada em São Paulo: "Atitude rock é cuidar da minha horta, dos tomatinhos, da alface, da couve, do rabanete. Lá em casa, eu cuido dos bichos e da faxina. O Roberto cuida das plantas e é o cozinheiro".

Terra