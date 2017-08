Rappa cancela shows após problemas de saúde de Marcelo Falcão

O Rappa cancelou dois shows marcados para este fim de semana, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Vitória, no Espírito Santo. Segundo a assessoria de imprensa da banda, o vocalista Marcelo Falcão se sentiu mal nesta quinta-feira e, após fazer uma série de exames num hospital no Rio, seu médico disse que ele deveria ficar de repouso absoluto por cinco dias.

De acordo com a assessoria do grupo, Falcão sentiu um "cansaço extremo" na quinta-feira e decidiu procurar ajuda médica. Os exames tiveram resultados inconclusivos, mas o médico do cantor achou por bem recomendar repouso. A assessoria negou rumores que circulam pela internet dando conta de que o músico sofreu um princípio de infarto.

Falcão deu entrada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na quinta-feira, mas foi para casa no mesmo dia. Segundo um comunicado divulgado pela banda, o cantor "já se encontra em plena recuperação".

Ainda de acordo com a nota, a apresentação de Vitória foi remarcada para o dia 27 de agosto, enquanto o show na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, foi adiado para o dia 8 de setembro.

A banda está em turnê pelo Brasil com o álbum acústico "Oficina Francisco Brennand" e vai dar uma pausa na carreira em fevereiro de 2018.



Extra