Rafael Vitti e Tatá Werneck estão cada dia mais apaixonados. Neste domingo (7), o ator postou uma foto romântica ao lado da namorada e fez uma declaração: "Meu amor, te amo tanto". "Então me ajuda aqui que o nino fez coco na sala", respondeu a humorista no post do namorado. A foto tem mais de 181 mil curtidas e mais de mil comentários.



Tatá Werneck e Rafael Vitti. Foto: Reprodução/Instagram

Os seguidores do ator elogiaram o carinho entre os dois. "Quando vejo esses posts românticos já procuro a resposta da Tatá, é a melhor", disse uma seguidora. "Esse é o casal para você ficar com inveja, desejo, felicidades e muito amor"; "Que lindos!! Que Deus abençoe"; "Melhor casal sempre"; "o casal que o mundo respeita", escreveram outros fãs.

Rafael e Tatá assumiram o namoro em Agosto de 2017, depois de serem flagrados várias vezes juntos por paparazzis. Em novembro, os fãs ficaram empolgados com uma possibilidade de casamento dos dois atores, após o show do cantor Bruno Mars,Tatá Werneck publicou uma foto em que eles aparecem em um bar ao lado do ator Gabriel Louchard e sua mulher, Natalia Paes. "Nosso padrinhos", escreveu a atriz na legenda da imagem.

Gabriel Louchard, Rafael Vitti, Tatá Werneck e Natalia Paes (Foto: Reprodução Instagram)

