Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam fotos oficiais do noivado

O Kensington Palace publicou nesta quinta-feira, 21, as fotos oficiais do casal do ano: Príncipe Harry e Meghan Markle. Dois cliques inéditos foram divulgados e os noivinhos aparecem em clima de muito romance. "Príncipe Harry e a Sra. Meghan Markle escolheram lançar esta fotografia do retrato oficial para marcar seu noivado. A fotografia foi tirada pelo fotógrafo Alexi Lubomirski no início desta semana na Frogmore House, em Windsor", diz o comunicado oficial. Uma lindeza, não?

Meghan Markle e príncipe Harry (Foto: Reprodução)

Nos cliques, Harry aparece usando um elegante terno azul marinho, enquanto Meghan – a eterna Rachel da série "Suits" – surge com um vestido com a parte de cima transparente, coberta de bordados dourados, e a saia repleta de babados de tule. O look da atriz, aliás – da coleção alta-costura inverno 2017 de Ralph & Russo –, já está gerando polêmica entre os tablóides britânicos: será que a produção não é ousada demais para o gosto da Rainha Elizabeth II? Enquanto há quem admire o fato da norte-americana se manter fiel ao seu estilo mesmo estando prestes a entrar na família real, há quem considere suas roupas modernas uma ofensa aos costumes.

Ralph and Russo alta-costura inverno 2017 (Foto: Reprodução)

"Um grande agradecimento a Sua Alteza Real, o Príncipe Harry e a Sra. Markle, por me permitirem tirar seus retratos oficiais de noivado. Não só foi uma honra incrível, mas também um imenso privilégio ser convidado a compartilhar e ser testemunha do amor desse jovem casal um pelo outro. Não posso deixar de sorrir quando olho para as fotos que tiramos", disse o Alexi, fotógrafo queridinho de celebridades como Angelina Jolie, em seu perfil no Instagram.

O Palácio de Buckingham anunciou no dia 15, que os pombinhos vão trocar alianças no dia 19 de maio de 2018, um mês após o nascimento do terceiro filho do Duque e da Duquesa de Cambridge, em uma mega cerimônia armada o Castelo de Windsor.

Príncipe Harry e Meghan Markle (Foto: Reprodução/Instagram)

A cerimônia religiosa acontecerá na capela St. George, que fica dentro do castelo. Foi revelado hoje que lá também será o lugar em que Meghan será batizada – sim, ela ainda precisa ser batizada! – antes do grande dia. "É um lugar muito especial para nós", explica Harry, que namora Meghan há um ano e quatro meses.

Na última foto publicada, o perfil escreveu: "Muito obrigado por todos os maravilhosos comentários após o lançamento das fotografias de noivado do príncipe Harry e da Sra. Meghan Markle. O casal está muito grato pelas calorosas e generosas mensagens que receberam durante um momento tão feliz em suas vidas. Como uma maneira de agradecer, eles decidiram compartilhar esta fotografia sincera a partir do dia de seu retrato sentado diretamente com todos vocês", disse.

Príncipe Harry e Meghan Markle (Foto: Reprodução/Instagram)



Glamour