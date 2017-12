'Por anos, ele foi meu monstro', diz Salma Hayek sobre Harvey Weinstein

Em texto publicado no jornal "The New York Times" nesta quarta-feira (13), a atriz mexicana Salma Hayek relatou os assédios sexuais que sofreu do produtor de cinema Harvey Weinstein durante as filmagens do filme "Frida", em 2002.

"Por anos, eles foi o meu monstro", escreveu.

Hayek, que protagonizou e produziu o filme biográfico sobre a artista plástica Frida Kahlo, afirmou que Weinstein a seguia "hotel a hotel, locação a locação" e lhe fazia convites para massagens, banhos juntos e sexo.

A atriz disse também que Weinstein fez pedidos "ultrajantes" durante a produção do filme, como insistir que ela filmasse uma cena de sexo com nu frontal. Para conseguir finalizar o filme, Hayek concordou, mas afirma que teve um colapso nervoso enquanto gravava a cena.

"Nos olhos dele, eu não era uma artista. Não era nem mesmo uma pessoa. Eu era uma coisa: não um ninguém, mas um corpo", escreveu.

"O alcance de suas táticas de persuasão iam de falas mansas a uma vez em que, em um ataque de fúria, ele disse as palavras aterrorizantes: 'Eu vou te matar, não duvide de mim'."

Hayek diz que as denúncias feitas por outras atrizes, como Ashley Judd -também sua amiga-, a incentivaram a falar sobre o caso. "Estamos finalmente nos tornando conscientes de um vício que é socialmente aceito e que insultou e humilhou milhões de mulheres como eu", escreveu.

A atriz disse ainda que acredita que a amizade com a então esposa de Weinstein, Elizabeth Avellan, foi o que a "salvou de ser estuprada".

ASSÉDIO SEXUAL

Confira a seguir um resumo sobre os principais casos de assédio sexual e estupro em Hollywood reportados recentemente.

Harvey Weinstein

No caso que foi o estopim para a avalanche de acusações em Hollywood, o outrora poderoso produtor de 65 é acusado de ter assediado e estuprado mulheres ao longo de três décadas. Entre as vítimas estão Angelina Jolie, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow. Bob Weinstein, irmão de Harvey, também foi acusado de assédio.

Kevin Spacey

O ator de 58 anos foi acusado pelo colega Anthony Rapp de o ter assediado fisicamente quando a vítima tinha 14 anos. O ator mexicano Roberto Cavazos fez acusações semelhantes. Após as acusações, a Netflix suspendeu a última temporada da série "House of Cards" e afastou o ator do programa, além de cancelar o lançamento do filme "Gore", protagonizado por Spacey.

Louis C.K.

O comediante e diretor de 50 anos confirmou as acusações de assédio sexual feitas contra ele por cinco mulheres, publicadas em reportagem do "New York Times". Em dois relatos, o comediante se masturbou em frente a atrizes sem o consentimento delas. Após as denúncias, a estreia do filme "I Love You, Daddy", de Louis C.K., foi cancelada. A Netflix também cancelou a produção de um especial com o comediante.

James Toback

Segundo o "Los Angeles Times", mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como "Bugsy" e "O Apostador".

Roman Polanski

Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista.

Dustin Hoffman

O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme "A Morte de um Caixeiro-Viajante", em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não "reflete" quem ele é.

Brett Ratner

A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de "A Hora do Rush" e "X-Men: O Confronto Final" nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações.

Ed Westwick

O ator conhecido por "Gossip Girl" foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega. A polícia de Los Angeles abriu investigação sobre o primeiro caso. Com isso, a BBC suspendeu a exibição "Ordeal by Innocence". As gravações já iniciadas da segunda temporada de "White Gold", da Netflix, também foram suspensas.

John Lasseter

O diretor da Pixar e dos filmes "Toy Story" e "Vida de Inseto" decidiu tirar licença de seis meses após admitir erros ligados a condutas de assédio sexual. Colaboradoras reclamaram de um excesso "invasivo" de abraços e outras situações desconfortáveis.

Folhapress