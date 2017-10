Piqué faz vídeo de ensaio de Shakira para calar rumores de separação

O jogador de futebol do Barcelona Gerard Piqué compartilhou no Instagram um vídeo no qual mostra um ensaio de sua esposa, a cantora Shakira. O vídeo foi interpretado pelos fãs do casal como uma resposta aos rumores de que os dois estariam passando por uma crise no casamento e prestes a anunciar a separação.



Na gravação o atleta da seleção espanhola aparece com fones de ouvido e pedindo silêncio. Depois, ele movimenta a câmera e mostra sua esposa cantando dentro de um estúdio com alguns de seus músicos ao seu redor.

Casados há seis anos, Piqué e Shakira são pais de dois garotinhos, um de quatro anos e outro de dois anos. Recentemente um site espanhol noticiou que as duas celebridades não estariam mais morando juntos e que a iniciativa da separação teria partido da cantora.



O jogador de futebol Gerard Piqué no ensaio de sua esposa, a cantora Shakira. Foto: Instagram



Revista Monet