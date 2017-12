Paulo Gustavo minimiza ataque homofóbico após perder filhos

Paulo Gustavo novamente foi alvo de ataque homofóbico na internet. Dessa vez, o comediante recebeu mensagens maldosas depois de perder os filhos que esperava através de uma barriga de aluguel. Em seu Instagram, na quinta-feira (21), o humorista garantiu que não se abalou com comentários de haters: "Gente, seguinte, quero dar um recado para todos os fãs que estão mandando mensagens para mim falando 'Paulo, não liga para as mensagens que vocês estão recebendo. As pessoas preconceituosas falando que vocês são gays e não deviam ter filhos'. Não liga para essas mensagens não, gente. Eu e Thales, a gente é muito feliz. Muito mesmo".



'A gente não liga. A gente vai ter filho. Independente se as pessoas querem ou não. Não importa para a gente. A gente é super feliz', garantiu Paulo Gustavo. Foto:Reprodução/ AGNews



Com desejo de ser pai há um tempo, o ator garantiu que as declarações preconceituosas não retiraram a vontade de aumentar a família: "A gente não lê mensagem na internet o tempo todo. A gente não liga. A gente vai ter filho. Independente se as pessoas querem ou não. Não importa para a gente. A gente é super feliz. A gente reza para essas pessoas que usam religião para fazer maldade na internet. Elas são pessoas perdidas. A gente realmente não liga para isso. Nossa vida é muito maior do que isso, nosso trabalho, nosso amor. O que a gente está construindo é muito maior do que uma mensagem no Instagram. A gente sabe que existe gente que fala bobeira no Instagram, mas a gente não se incomoda. A gente está muito bem, obrigado".

No fim de semana, o apresentador agradeceu o apoio dos fãs e contou que ia tentar ter filhos no próximo ano: A gente não está se sentindo vítima por isso. Quando aconteceu, várias amigas ligaram: 'Ah, eu perdi duas, perdi três'. Infelizmente é uma coisa que acontece. É uma decisão que vem de uma força maior. Deus sabe o que faz. A gente obedece. A gente é jovem, cheio de saúde, tem muita vida pela frente. A gente fica cada vez mais forte. Tudo isso vira aprendizado, força. A gente tem muita fé que vai dar certo ano que vem. A gente vai tentar tudo de novo".



Terra