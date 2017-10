"Parece que já tem 19 anos", diz Silvio Santos sobre look de Larissa Manoela

Larissa Manoela, 16 anos, participou do Programa Silvio Santos no domingo (8) e a conversa entre a atriz e o apresentador no palco ganhou repercussão na web.

"Quando você começou a aparecer, você era uma menininha e todo mundo sabia que você era uma menininha. Hoje, você está fantasiada de menininha. Às vezes, você usa uma roupa que dá a impressão que você aparece mais velha do que já é. Quando você sai nas fotografias, parece que você já tem uns 19 anos", disse Silvio Santos.



Jean Paulo Campos, Larissa Manoela e Matheus Ueta. Foto: Reprodução/SBT



Larissa Manoela, que é assumidamente vaidosa, justificou que muitas vezes essa impressão é causada porque cria looks temáticos. "Geralmente, é um tema que a gente usa para fotos e tudo mais."

Silvio questionou se a maneira como ela se veste para os programas de TV é igual ao jeito como se veste para sair com amigos e ir à escola. Estudante do 3º ano do Ensino Médio, Larissa respondeu que usa uniforme para ir à escola.

O apresentador voltou a dar sua opinião. "Às vezes, dá a impressão de que você quer parecer uma artista de Hollywood", disparou ele, mudando o rumo da conversa para os livros que Larissas Manoela, Jean Paulo Campos e Matheus Ueta lançaram recentemente.

Fã de biografias, Silvio contou que leu o livre sobre a trajetória de Howard Hughes. "Tive que comprar no sebo. Paguei 18 reais", contou. Ao reta final do quadro que contou com a participação dos artistas teen, o apresentador brincou com Larissa Manoela: "Se a Globo te levar daqui [SBT], eu vou te rogar uma praga que você vai perder a língua (risos)".

Depois de estrelar Carrossel, Patrulha Salvadora e Cúmplices de um Resgate, a atriz voltará à TV em As Aventuras de Poliana, nova novela da emissora, com estreia prevista para janeiro de 2018.

