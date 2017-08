Padre Fábio de Melo desabafa sobre síndrome do pânico: 'sensação de morte'

Nesta sexta-feira (11), padre Fábio de Melo usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre sua saúde mental.

"Meus queridos amigos. Saibam por mim o que sobre mim é verdade. Há 3 meses enfrentei um problema grave familiar. Desde então parei de dormir direito e passei a enfrentar uma angústia muito grande. Há 20 dias tive sintomas de síndrome do pânico, diagnóstico que já tinha tido 2 anos atrás e que superei muito rapidamente na época. Desta vez foi muito diferente. Fiquei praticamente uma semana trancado em casa, com sensação de morte, tristeza profunda e medo de tudo. Nunca chorei tanto na minha vida. Meu amigo e médico Dr. Víctor Sorrentino recomendou-me uma psiquiatra de sua confiança. Desde então estou fazendo um tratamento", escreveu ele.

Na terça-feira (8), ele havia participado do programa No Ar, apresentado por Otaviano Costa na nova Rádio Globo, e revelado que estava enfrentando a síndrome do pânico.

"Os medicamentos fizeram uma enorme diferença. Tenho conseguido cumprir meus compromissos e procurado fazer uma rotina mais leve que me permita estar entre amigos que amo. Estou me sentindo bem melhor, ainda que não me sinta inteiro. Agradeço muito o carinho de todos vocês e também dos jornalistas que nos procuraram querendo tratar com respeito e profissionalismo o que tenho enfrentado. Quando estiver mais inteiro eu falarei mais sobre o assunto, pois sei que minha partilha poderá ajudar os que enfrentam o mesmo problema que eu. Por ora é viver, buscar o equilíbrio que Deus me concede através das escolhas que posso fazer. A foto escolhida para este post não é por acaso. Ela é expressão da leveza que quero sempre levar comigo", escreveu o padre.



Os seguidores do religioso enviaram mensagens de apoio. "Querido @pefabiodemelo sei bem o que é isso. Mas, tudo passa. Que Deus seja sempre seu condutor", comentou uma fã. "Cada vez mais admiro a pessoa humana que és. Muitos acham que pessoas como o senhor não tem problema, e aí o senhor vem e coloca sua vida pessoal assim aberta para nós, nos deixando claro o quanto é igual a nós. Estará em minhas orações!", escreveu uma internauta.

