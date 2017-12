No Instagram, Jeniffer Lopes apoia menino vítima de bullying

Jennifer Lopez é uma das celebridades que estão demonstrando seu apoio ao pequeno Keaton, um menino americano, cujo vídeo se tornou viral, quando sua mãe publicou na Internet, o apelo dele para o fim do bullying que sofre. No clipe Keaton aparece chorando, revelando que não aguenta mais essa situação.J-Lo não ficou calada diante disso, e como mãe, fez uma chamada de atenção contra esse tipo de agressores.

"Eu vi isso e rompeu meu coração... esse garotinho está se sofrendo na mão de valentões como tantos outros pequenos meninos e meninas ... mas você não está sozinho, Keaton, estamos aqui. Não há espaço neste mundo para o bullying ou ódio de qualquer tipo. E vamos superá-lo com amor ... Como pais, é minha responsabilidade certificar-me de que meus filhos saibam que é bom contar a um adulto quando alguém está tratando-os de uma maneira que os machuca ou os deixa desconfortáveis ou infelizes de alguma maneira. Também para educá-los e ensiná-los a tratar as pessoas com bondade, amor e respeito, não importa o quão diferente eles possam ser de você!", escreveu a popstar.

