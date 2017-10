Nicole Bahls gravou uma participar no seriado de humor Vai que Cola, exibido pelo canal pago Multishow. Na atração, ela contracenou com Tatá Werneck, Cacau Protásio, Emiliano D'Ávila, Silvio Guindane e Letícia Lima.

"Sempre quis ser atriz. Estou realizando um sonho", contou Nicole para QUEM. "Agradeço ao Marcus Majella pela oportunidade que me abriu as portas", disse, referindo-se ao comediante que a levou para o elenco do programa Ferdinando's Show, também exibido pelo Multishow.



Emiliano D'Ávila, Tatá Werneck, Nicole Bahls e Cacau Protásio. Foto: Reprodução/ Multishow



Ela também se mostrou entusiasmada por contracenar com pessoas que considera referências profissionais. "Tatá é maravilhosa. Confesso que fiquei meio tensa (risos). Mas ela e todo o elenco me receberam de braços abertos. Ela é uma inspiração pra mim. É engraçada demais e muito talentosa", completou.

O episódio com a participação de Nicole está previsto para ser exibido ainda em outubro. Animada com a oportunidade, ela afirma estar focada na comédia. "Minha área é o humor. Adoro fazer as pessoas darem risada."

Quem Acontece