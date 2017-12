Nicolas Prattes ganha mensagem fofa de ex Lívian Aragão

Nicolas Prattes e Lívian Aragão terminaram o namoro há um bom tempo, mas quem disse que a amizade não pode continuar? Pois é, os dois deram um show de maturidade e mostraram que a separação foi para lá de amigável e , prova disso, está na mensagem super fofa que a atriz deixou para o ex-namorado após sua participação no "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão do Faustão", da Globo.

Nicolas participou do quadro 'Arquivo Confidencial' do programa Domingão do Faustão.Foto: Reprodução/GSshow

O gato foi surpreendido com um "Arquivo Confidencial", mas as mensagens continuaram mesmo depois que o quadro chegou ao fim. A filha do Renato Aragão contou uma situação que viveu ao lado do rapaz: "eu queria agradecer essa oportunidade de conseguir fazer o Nicolas dançar, porque na minha festa de 15 anos o Nicolas dançou comigo e a gente teve uns perrengues ali pra conseguir fazer ele dançar. Mas graças a Deus vocês conseguiram isso e eu to muito feliz", diz.

A namorada do José Marcos continuou o depoimento: "convivemos um tempo juntos. Independente de estarmos juntos ou não, temos uma amizade muito legal. A gente torce um pelo outro", afirma. Nicolas ficou super emocionado e disse, chorando: "o que eu vou falar depois disso?". Fofos, né?

